La formule

Quel est le lien entre Gabrielle Montois, consciencieuse évaluatrice clinique depuis onze ans en banlieue parisienne, Sonia, policière aguerrie dont le couple est au bord de l'explosion et Kelly, qui vient toutes les semaines depuis six mois mettre une bougie dans le couloir de la mort parce qu'elle refuse d'admettre la disparition de sa mère ? C'est ce que Nathan Bosman va devoir découvrir. Parachuté dans le commissariat de Sonia, personne ne sait vraiment pourquoi il est là. Ce qui est sûr, c'est qu'il a quitté sa Normandie pour Soissons dans d'étranges circonstances... Alors quand il se retrouve à enquêter sur des morts suspectes à l'hôpital, ses collègues ne se doutent pas que leur humanité va être mise à mal dans cette sombre affaire aux multiples rebondissements. Et si prévention rimait avec perdition ? Un polar haletant aux couleurs de la Cité du Vase. Vous sombrerez dans les recoins les plus noires de l'âme humaine. Jusqu'où peut-on aller pour cacher un secret ?