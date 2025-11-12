La Voie des pierres et des cristaux - Lithothérapie bioénergétique

Le corps humain est environné par un champ d'énergie, le champ vital, et décliné sur une gamme de fréquences colorées, les chakras, à travers lesquels nous faisons l'expérience de la réalité, de la santé et de la maladie. Les pierres et les cristaux sont des outils puissants et magnifiques qui nous aident, avec leur signature vibratoire, à agir sur notre système bioénergétique et nous accompagnent à mieux nous connaître. La vocation de ce livre est de vous conduire à cheminer sur la "voie des pierres et des cristaux" en vous enseignant, avec des techniques bioénergétiques simples, de trouver votre voie et d'apprendre à reconnaître vos capacités naturelles de connexion au monde minéral et à votre corps énergétique. Ce livre vous propose de découvrir : Comment les pierres et les cristaux agissent sur notre système bioénergétique. Comment choisir une pierre ou un cristal pour un travail personnel. Un dictionnaire organisé selon la résonance des pierres et cristaux avec les 11 chakras : 7 chakras principaux + 4 autres chakras secondaires. 180 pierres et cristaux, les mots-clefs, histoire et aspect du minéral, signature vibratoire, effets bioénergétiques et indications spécifiques. 4 types de tests pour trouver la source bioénergétique de vos problèmes. Comment purifier et réaligner pierres et cristaux. La lithothérapie pour l'habitat et les lieux de travail. La lithothérapie sonore et l'harmonisation avec les bols de cristal.