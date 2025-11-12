Le lien du sang Tome 1 - Partie 1

Eva Williams a tout juste onze ans lorsqu'elle perd tragiquement sa famille. Avant de décéder, sa mère lui remet un pendentif qui appartient à sa famille depuis plusieurs siècles et lui fait promettre de ne jamais s'en départir, sauf si elle est prête à donner sa vie en échange. N'y comprenant rien, elle accepte malgré tout mais finit par l'oublier, jusqu'au jour où elle reçoit un colis qui l'amène à faire une découverte sur sa famille maternelle. Entre temps, elle est adoptée par les Elwood qui l'adorent comme leur propre fille et lui offrent une seconde chance. Elle fera la connaissance de Clara, une jeune fille extrovertie, ainsi que des frères Kingsley qui se disputeront son attention. Elle finira par tomber éperdument amoureuse de l'un d'eux mais y perdra également une partie d'elle-même lorsqu'un obstacle inattendu se dressera devant elle, l'obligeant à quitter, à nouveau, tous ceux qu'elle aime et, du même coup, sa sécurité. Combien de fois devra-t-elle réapprendre à faire confiance ? Et qu'elles seront ses options lorsque la personne qu'elle tente d'éviter la retrouvera et réveillera une flamme qu'elle croyait éteinte ? Une chose est sure, elle devra se battre afin de ne pas perdre sa seule raison de vivre... peut-être même au point d'y laisser sa liberté.