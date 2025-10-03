Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Comics

Simon Spurrier présente Hellblazer Tome 2

Collectif, Spurrier Simon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
John Constantine s'est encore joué de la mort, mais son coeur a cessé de battre et son corps se décompose. Recherché pour meurtre, il traverse les régions aux côtés de son ami Nat et de son fils Noah. Naturellement, John est le seul responsable. Mais il s'avère que Morpheus lui-même a besoin de son aide. Quelque chose de terrible a pris racine en Amérique et utilise les grains de sable qui s'écoulent de la poche du Maître des rêves pour imposer ses volontés. Si John peut y mettre un terme, il pourra peut-être transformer cette faveur en une chance de sauver leurs vies damnées, mais il aura besoin de l'aide de quelqu'un à qui il n'a pas parlé depuis des années. Quelqu'un avec qui il n'a pas toujours été très gentil. Quelqu'un... ou une... Chose ?

Par Collectif, Spurrier Simon
Chez Urban Comics Editions

|

Auteur

Collectif, Spurrier Simon

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Simon Spurrier présente Hellblazer Tome 2 par Collectif, Spurrier Simon

Commenter ce livre

 

Simon Spurrier présente Hellblazer Tome 2

Collectif, Spurrier Simon

Paru le 03/10/2025

336 pages

Urban Comics Editions

31,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791026824015
9791026824015
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.