Jean Le Merdy

François Bellec

Jean Le Merdy (1928-2015) se dévoile en une quarantaine de tableaux choisis, tout au long de sa carrière : bateaux, chantiers navals, quais, ports, rochers et coquillages. Mais aussi l'intérieur des terres avec les travaux des champs, la nature en toutes saisons... Cet artiste a exposé pour la première fois en 1958 à Brest après avoir quitté l'Ecole des beaux-arts de Paris. Influencé par la lumière changeante de la région, il s'inscrit, écrit ici François Bellec, dans la tradition des postimpressionnistes qui ont trouvé leur inspiration en Cornouaille. Son oeuvre, marquée par une figuration qui tend parfois vers une forme d'abstraction, explore la mer et son désordre naturel, créant une intimité unique avec son sujet. Le Merdy, à travers ses différentes techniques picturales, réussit à capturer la beauté des paysages tout en restant fidèle à son style. Professeur d'arts plastiques, il a été nommé Peintre officiel de la Marine en 1979, mais n'a que peu quitté Concarneau et le Finistère, ses principales sources d'inspiration. Sa vision, empreinte de modestie et de sincérité, proche des gens de mer, continue de résonner dans son oeuvre.

Par François Bellec
Chez Locus Solus

Auteur

François Bellec

Editeur

Locus Solus

Genre

Monographies

Paru le 17/10/2025

48 pages

