#Essais

La différente

Isabelle Lagny

"Ce n'est pas d'amour dont je veux parler ici. Du moins pas d'amour charnel. Mais de cet attachement profond à celles et ceux que je croise chaque jour dans le huis clos des visites médicales". Isabelle Lagny raconte son histoire de médecin du travail. Mais bien au-delà des examens de routine et des dossiers administratifs, elle se fait confidente, témoin, parfois seule alliée de femmes et d'hommes cabossés par leur métier. Dans ce récit poignant et parfois drôle, elle raconte avec sensibilité et lucidité son quotidien de praticienne engagée, au coeur d'un système de plus en plus déshumanisé. A travers des portraits saisissants - un ouvrier harassé, une caissière traumatisée, un salarié harcelé ou en burn-out - elle dévoile les coulisses d'un monde du travail en souffrance. Et dans cette comédie devenue trop souvent tragique, elle interroge son propre rôle : faut-il faire semblant de ne rien voir pour se protéger, ou au contraire consoler, alerter et résister ? Au XXIe siècle, de nouvelles méthodes managériales menacent l'intégrité et la santé mentale des travailleurs mais également celles de leurs médecins. Comment se défendre en respectant le secret médical ? La Différente découvre alors l'engagement syndical avec ses fragilités mais aussi ses ruses, son panache, ses valeurs et sa fraternité. Puis entrent dans la danse les avocats et les juges avec plusieurs années de rebondissements jusqu'à l'issue tant redoutée. Entre critique sociale et récit sensible, La Différente suit des sentiers littéraires pour une immersion rare dans l'univers méconnu du vécu des médecins du travail engagés. Un livre qui redonne de l'espoir et une voix à celles et ceux que l'on méprise.

Par Isabelle Lagny
Chez Marco Pietteur

|

Auteur

Isabelle Lagny

Editeur

Marco Pietteur

Genre

Exercice médicale

La différente

Isabelle Lagny

Paru le 12/11/2025

144 pages

Marco Pietteur

13,90 €

9782874342578
