Le cheval-psy

Dans cet ouvrage, les auteurs sont des cliniciens qui considèrent le cheval comme un être intelligent à sa manière, sinon parlant, hypersensible aux humeurs de celui ou celle qui l'approche. Doté d'une personnalité authentique avec des traits de caractère liés à sa nature indépendante et qui, par sa proximité avec l'homme, en fait un médiateur et un aidant de valeur thérapeutique indéniable. Les auteurs précisent que cet essai ne constitue pas un ouvrage d'équithérapie mais qu'il peut représenter pour les " psy ", pour les professionnels de l'équitation, les amoureux du cheval et le grand public un apport didactique intéressant.