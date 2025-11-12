Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Le cheval-psy

Guy Lesoeurs, Marie-Chloé Pujol-Mohatta, Gérard Ostermann

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans cet ouvrage, les auteurs sont des cliniciens qui considèrent le cheval comme un être intelligent à sa manière, sinon parlant, hypersensible aux humeurs de celui ou celle qui l'approche. Doté d'une personnalité authentique avec des traits de caractère liés à sa nature indépendante et qui, par sa proximité avec l'homme, en fait un médiateur et un aidant de valeur thérapeutique indéniable. Les auteurs précisent que cet essai ne constitue pas un ouvrage d'équithérapie mais qu'il peut représenter pour les " psy ", pour les professionnels de l'équitation, les amoureux du cheval et le grand public un apport didactique intéressant.

Par Guy Lesoeurs, Marie-Chloé Pujol-Mohatta, Gérard Ostermann
Chez Satas

|

Auteur

Guy Lesoeurs, Marie-Chloé Pujol-Mohatta, Gérard Ostermann

Editeur

Satas

Genre

Hypnose thérapeutique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le cheval-psy par Guy Lesoeurs, Marie-Chloé Pujol-Mohatta, Gérard Ostermann

Commenter ce livre

 

Le cheval-psy

Guy Lesoeurs, Marie-Chloé Pujol-Mohatta

Paru le 12/11/2025

162 pages

Satas

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782872933013
9782872933013
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.