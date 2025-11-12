Créatures de sorcières

A la fois grimoire de magie et bestiaire, ce magnifique petit ouvrage vous invite dans le monde de la sorcellerie traditionnelle, des symboles de la magie, des éléments... Découvrez les créatures qui peuplent le quotidien des sorcières, leurs origines, leurs pouvoirs, les différentes espèces ! Vous y apprendrez à exercer des rituels d'invocation Wicca, à pratiquer la magie draconique, à confectionner vos talismans, à entrer en relation avec les fantômes et les esprits (tables tournantes, Ouija, écriture automatique...), ou encore à saisir toute la puissance de l'égrégore ! Entre licornes, gnomes, anges, démons, goules et manticores, prenez l'ascendant sur votre vie en y faisant pénétrer à dessein toute la magie qui habite notre univers, qu'elle soit visible à nos yeux, ou pas...