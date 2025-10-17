Bon alors, on ploufe !

Trois enfants trouvent un bonbon et décident de ploufer pour savoir qui le mangera. Commence alors une surenchère de cocasseries pour tenter d'infléchir l'ordre des choses. Avec un sens de l'humour parfaitement inspiré de celui des enfants, un trait simple et vif, un usage de la couleur parcimonieux et judicieux, Claudine Morel met en scène ces garnements et leur imagination débridée. Diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg, elle est déjà l'autrice de A la rencontre et L'Abécédaire des métiers qui n'existent pas, chez Didier Jeunesse. A partir de 2 ans.