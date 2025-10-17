Inscription
#Essais

Ouzbékistan

ActuaLitté
Il est des endroits du monde qui semblent défier les siècles et dont les noms résonnent comme des invocations au départ. Samarcande et Boukhara, sur la Route de la soie qui traversait les vastes étendues désertiques ouzbèkes, ont vu immuablement passer des voyageurs aimantés pas les charmes de ces cités. Charlotte Bonin a vécu plusieurs années en Ouzbékistan, enseignant le français d'abord à Tachkent puis à l'ombre du Régistan, dans la fabuleuse Samarcande. Appareil photo vissé au poignet, elle a arpenté le territoire dans ses moindres replis et nous donne ici à voir ses carnets de routes, au plus près des femmes et des hommes fiers de cette culture millénaire. De la vallée de Ferghana, à l'extrême est, jusqu'à la fantomatique mer d'Aral à l'ouest, ce périple photographique nous emmène dans l'un des joyaux du monde.

Auteur

Editeur

Genre

Asie

Charlotte Bonin

Paru le 17/10/2025

272 pages

Elytis

39,90 €

Elytis
9782356394262
