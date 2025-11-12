Dans ce roman au vitriol, Jim Thompson pousse à l'extrême son exploration de la rage sociale et des psychés brisées. Allen, jeune garçon noir surdoué, maltraité par sa mère, victime d'inceste, se mue en machine de vengeance froide. Ecrit en 1972 mais d'une modernité saisissante, Rage noire est un concentré d'anti-héros thompsoniens, une oeuvre noire, dérangeante, politiquement tranchante, saluée par Alain Corneau. Un roman inoubliable, radical et viscéral, à redécouvrir dans l'opération Thompson, avec une nouvelle couverture de Miles Hyman.