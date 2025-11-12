Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Rage noire

Jim Thompson, Frank Reichert, Natacha Levet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans ce roman au vitriol, Jim Thompson pousse à l'extrême son exploration de la rage sociale et des psychés brisées. Allen, jeune garçon noir surdoué, maltraité par sa mère, victime d'inceste, se mue en machine de vengeance froide. Ecrit en 1972 mais d'une modernité saisissante, Rage noire est un concentré d'anti-héros thompsoniens, une oeuvre noire, dérangeante, politiquement tranchante, saluée par Alain Corneau. Un roman inoubliable, radical et viscéral, à redécouvrir dans l'opération Thompson, avec une nouvelle couverture de Miles Hyman.

Par Jim Thompson, Frank Reichert, Natacha Levet
Chez Rivages

|

Auteur

Jim Thompson, Frank Reichert, Natacha Levet

Editeur

Rivages

Genre

Romans noirs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Rage noire par Jim Thompson, Frank Reichert, Natacha Levet

Commenter ce livre

 

Rage noire

Jim Thompson trad. Frank Reichert

Paru le 12/11/2025

288 pages

Rivages

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782743668518
9782743668518
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.