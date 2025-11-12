Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Le logement social en France

Jean-Marc Stébé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'institution HLM gère aujourd'hui près de 5 millions de logements accueillant plus de 10, 5 millions de personnes : c'est dire l'importance du logement social dans le parc immobilier français et son rôle dans l'économie de l'habitat. Or, ce secteur traverse depuis quelques années une crise importante ? : dépréciation de son image, paupérisation grandissante des locataires, dégradation du bâti, déliquescence des liens sociaux, enfermement territorial... Jean-Marc Stébé se propose de retracer l'histoire de l'habitat social et de faire la synthèse des concepts qu'il mobilise, alors que la question des banlieues sensibles, des politiques de la ville, des cités HLM reléguées est au coeur de polémiques politico-médiatiques récurrentes.

Par Jean-Marc Stébé
Chez Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Jean-Marc Stébé

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Que-sais-je ?

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le logement social en France par Jean-Marc Stébé

Commenter ce livre

 

Le logement social en France

Jean-Marc Stébé

Paru le 12/11/2025

Presses Universitaires de France - PUF

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782715437364
9782715437364
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.