Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

L'âge du bronze

Anne Lehoërff

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Situé entre le Néolithique, qui voit naître le monde agricole, et l'Age du fer des Celtes, souvent plus familier, l'Age du bronze (- 2300 / - 800 environ en Europe et plus précocement au Proche-Orient) est quelque peu invisibilisé. Il tient effectivement une place à part dans les chronologies historiques. Si l'on trouve sa terminologie dès l'Antiquité, son identification archéologique remonte au XIXe siècle et a fait l'objet de nombreux débats, non sans de tenaces anachronismes. L'Age du bronze marque pourtant une époque florissante en Europe et dans les régions septentrionales. Le bronze, qui lui donne son nom, présente des caractéristiques complexes et mobilise des échanges à longue distance et des artisans d'exception. Cet alliage a ainsi entraîné de profondes mutations dans les domaines économiques, sociétaux, culturels et bien d'autres encore. A la lumière des connaissances actuelles, Anne Lehoërff livre la chronologie, le cadre historique et les thématiques-clés d'une période protohistorique majeure, et de conclure sur cette question : l'Age du bronze est-il universel ?

Par Anne Lehoërff
Chez Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Anne Lehoërff

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Que-sais-je ?

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'âge du bronze par Anne Lehoërff

Commenter ce livre

 

L'âge du bronze

Anne Lehoërff

Paru le 12/11/2025

Presses Universitaires de France - PUF

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782715426429
9782715426429
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.