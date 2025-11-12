L'âge du bronze

Situé entre le Néolithique, qui voit naître le monde agricole, et l'Age du fer des Celtes, souvent plus familier, l'Age du bronze (- 2300 / - 800 environ en Europe et plus précocement au Proche-Orient) est quelque peu invisibilisé. Il tient effectivement une place à part dans les chronologies historiques. Si l'on trouve sa terminologie dès l'Antiquité, son identification archéologique remonte au XIXe siècle et a fait l'objet de nombreux débats, non sans de tenaces anachronismes. L'Age du bronze marque pourtant une époque florissante en Europe et dans les régions septentrionales. Le bronze, qui lui donne son nom, présente des caractéristiques complexes et mobilise des échanges à longue distance et des artisans d'exception. Cet alliage a ainsi entraîné de profondes mutations dans les domaines économiques, sociétaux, culturels et bien d'autres encore. A la lumière des connaissances actuelles, Anne Lehoërff livre la chronologie, le cadre historique et les thématiques-clés d'une période protohistorique majeure, et de conclure sur cette question : l'Age du bronze est-il universel ?