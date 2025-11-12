Inscription
#Album jeunesse

Une fête à l'hôpital

Felice, Bénédicte Ammar

ActuaLitté
Après une chute dans la neige, Lucas se retrouve à l'hôpital. Pas de chance pour lui : c'est son anniversaire ! Tout triste, il boude en observant son voisin de lit qui n'a pas de cheveux et qui est en train de dormir. Lorsqu'il se réveille, Théo, qui sourit tout le temps malgré sa grave maladie, propose à son nouveau camarade d'organiser une super fête avec les moyens du bord. Son enthousiasme redonnera-t-il le sourire à Lucas.

Par Felice, Bénédicte Ammar
Chez Plumes de coeur éditions

|

Auteur

Felice, Bénédicte Ammar

Editeur

Plumes de coeur éditions

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Retrouver tous les articles sur Une fête à l'hôpital par Felice, Bénédicte Ammar

Commenter ce livre

 

Une fête à l'hôpital

Felice, Bénédicte Ammar

Paru le 12/11/2025

40 pages

Plumes de coeur éditions

15,90 €

ActuaLitté
9782494734180
