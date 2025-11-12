Une fête à l'hôpital

Après une chute dans la neige, Lucas se retrouve à l'hôpital. Pas de chance pour lui : c'est son anniversaire ! Tout triste, il boude en observant son voisin de lit qui n'a pas de cheveux et qui est en train de dormir. Lorsqu'il se réveille, Théo, qui sourit tout le temps malgré sa grave maladie, propose à son nouveau camarade d'organiser une super fête avec les moyens du bord. Son enthousiasme redonnera-t-il le sourire à Lucas.