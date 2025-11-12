Inscription
#Essais

L'Autocompassion féroce

Kristin Neff, Linda Nantel

ActuaLitté
"Notre force innée est loin d'être problématique : c'est un superpouvoir". Et si la compassion envers soi-même n'était pas une faiblesse, mais une puissance tranquille ? Dans L'autocompassion féroce, Kristin Neff invite les femmes à embrasser leur force intérieure pour poser des limites, s'affirmer avec bienveillance et transformer leur colère en moteur de changement. Elle nous révèle une facette souvent oubliée de l'amour de soi : la force féroce, celle qui protège, affirme, agit et résiste. La compassion n'est pas que tendresse : elle peut aussi être indignée, protectrice, résolue. C'est cette compassion active, parfois révoltée, toujours enracinée dans la dignité, que ce livre nous enseigne à cultiver. A travers de nombreux exemples, des pratiques et méditations guidées et des éclairages issus de la recherche en psychologie, Kristin Neff nous accompagne sur le chemin d'une compassion qui unit force et tendresse, fermeté et douceur. Un chemin de guérison, d'alignement et d'empouvoirement. L'autocompassion féroce s'adresse aux femmes engagées, hypersensibles, thérapeutes, mères, militantes, et à toutes celles qui sentent l'appel de cette force douce, intérieure et indomptable. Titre original : Fierce Self-compassion.

Par Kristin Neff, Linda Nantel
Chez Editions Quantum way

|

Auteur

Kristin Neff, Linda Nantel

Editeur

Editions Quantum way

Genre

Réussite personnelle

L'Autocompassion féroce

Kristin Neff trad. Linda Nantel

Paru le 12/11/2025

384 pages

Editions Quantum way

28,00 €

ActuaLitté
9782494629738
