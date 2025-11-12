"Notre force innée est loin d'être problématique : c'est un superpouvoir". Et si la compassion envers soi-même n'était pas une faiblesse, mais une puissance tranquille ? Dans L'autocompassion féroce, Kristin Neff invite les femmes à embrasser leur force intérieure pour poser des limites, s'affirmer avec bienveillance et transformer leur colère en moteur de changement. Elle nous révèle une facette souvent oubliée de l'amour de soi : la force féroce, celle qui protège, affirme, agit et résiste. La compassion n'est pas que tendresse : elle peut aussi être indignée, protectrice, résolue. C'est cette compassion active, parfois révoltée, toujours enracinée dans la dignité, que ce livre nous enseigne à cultiver. A travers de nombreux exemples, des pratiques et méditations guidées et des éclairages issus de la recherche en psychologie, Kristin Neff nous accompagne sur le chemin d'une compassion qui unit force et tendresse, fermeté et douceur. Un chemin de guérison, d'alignement et d'empouvoirement. L'autocompassion féroce s'adresse aux femmes engagées, hypersensibles, thérapeutes, mères, militantes, et à toutes celles qui sentent l'appel de cette force douce, intérieure et indomptable. Titre original : Fierce Self-compassion.