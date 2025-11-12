Inscription
#Essais

En dialogue avec le cercle des Sages

Emmanuel Portanéry

Asseyez-vous au centre du Cercle et entrez en Dialogue avec 580 Sages qui viennent du monde entier et de tous temps vous éclairer sur 24 thèmes de vie essentiels : Guerre & Paix - Orgueil & Humilité - Peur & Courage - Haine & Amour - Crise & Croissance - Inadaptation & Changement - Contrôle & Lâcher-Prise - Tristesse & Joie - Inconscience & Conscience - Ignorance & Connaissance - Douleur & Plaisir - Mal & Bien. 2 thèmes de vie pour chaque mois de l'année : Les voix de 580 sages qui discutent entre eux et avec vous - 805 paroles de sagesse universelle. Asseyez-vous au centre du Cercle et laissez-vous (em)porter par leur sagesse intemporelle.

Par Emmanuel Portanéry
Chez Les ouvreurs de mondes

Auteur

Emmanuel Portanéry

Editeur

Les ouvreurs de mondes

Genre

Spiritisme

En dialogue avec le cercle des Sages

Emmanuel Portanéry

Paru le 12/11/2025

194 pages

Les ouvreurs de mondes

9,90 €

9782487001183
