Ovnis dans les coulisses du Pentagone et de la Nasa - 2000-2021

NASA et Pentagone : quand les institutions les plus puissantes lèvent (enfin) le voile sur les OVNIS. Depuis le début du XXIe siècle, une révolution silencieuse s'opère dans les plus hauts cercles scientifiques et militaires. De documents déclassifiés en auditions publiques, de vidéos infrarouges à bord d'avions de chasse en rapports officiels sur les "phénomènes aérospatiaux non identifiés", le mystère OVNI n'est plus relégué aux marges de la science ! Dans ce livre couvrant la période allant de 2000 à 2021, Jean-Claude Sidoun retrace deux décennies d'avancées, de volte-face et de révélations. La NASA, tout en multipliant ses recherches sur les exoplanètes habitables et les biosignatures extraterrestres, commence à intégrer prudemment le phénomène OVNI dans ses priorités scientifiques. De son côté, le Pentagone reconnaît officiellement que certains objets observés défient les lois connues de l'aérodynamique... sans jamais en attribuer l'origine. En croisant les faits, les annonces publiques, les indices techniques et les silences stratégiques, l'auteur interroge la politique du secret, la nature réelle des phénomènes et les enjeux de civilisation qu'ils soulèvent. Ce livre est un document rigoureux et accessible, indispensable pour comprendre pourquoi les OVNIS sont désormais pris au sérieux au plus haut niveau de l'Etat.