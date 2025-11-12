Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Ovnis dans les coulisses du Pentagone et de la Nasa - 2000-2021

Jean-Claude Sidoun

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
NASA et Pentagone : quand les institutions les plus puissantes lèvent (enfin) le voile sur les OVNIS. Depuis le début du XXIe siècle, une révolution silencieuse s'opère dans les plus hauts cercles scientifiques et militaires. De documents déclassifiés en auditions publiques, de vidéos infrarouges à bord d'avions de chasse en rapports officiels sur les "phénomènes aérospatiaux non identifiés", le mystère OVNI n'est plus relégué aux marges de la science ! Dans ce livre couvrant la période allant de 2000 à 2021, Jean-Claude Sidoun retrace deux décennies d'avancées, de volte-face et de révélations. La NASA, tout en multipliant ses recherches sur les exoplanètes habitables et les biosignatures extraterrestres, commence à intégrer prudemment le phénomène OVNI dans ses priorités scientifiques. De son côté, le Pentagone reconnaît officiellement que certains objets observés défient les lois connues de l'aérodynamique... sans jamais en attribuer l'origine. En croisant les faits, les annonces publiques, les indices techniques et les silences stratégiques, l'auteur interroge la politique du secret, la nature réelle des phénomènes et les enjeux de civilisation qu'ils soulèvent. Ce livre est un document rigoureux et accessible, indispensable pour comprendre pourquoi les OVNIS sont désormais pris au sérieux au plus haut niveau de l'Etat.

Par Jean-Claude Sidoun
Chez JMG Editions

|

Auteur

Jean-Claude Sidoun

Editeur

JMG Editions

Genre

Phénomènes occultes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ovnis dans les coulisses du Pentagone et de la Nasa - 2000-2021 par Jean-Claude Sidoun

Commenter ce livre

 

Ovnis dans les coulisses du Pentagone et de la Nasa - 2000-2021

Jean-Claude Sidoun

Paru le 12/01/2026

240 pages

JMG Editions

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782357844483
9782357844483
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.