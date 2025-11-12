18 règles d'or pour performer en entreprise

Et si votre vie professionnelle devenait enfin un terrain de jeu, plutôt qu'un poids à porter ? Dans un monde du travail en mutation, il est possible d'avancer autrement : en restant fidèle à soi-même, en trouvant du sens, en gardant l'équilibre. Parce qu'une carrière ne devrait jamais être un sacrifice, mais une manière d'habiter pleinement sa vie. A travers 18 règles d'or simples et immédiatement activables, Frédéric Ivernel propose des repères concrets pour bâtir un parcours plus libre et plus serein en entreprise. Exemples inspirants, conseils pratiques, exercices accessibles : chaque règle prend vie aussi grâce à des personnalités du monde de l'entreprise et de la culture, qui partagent leurs doutes, leurs déclics et leurs propres chemins. Pas de jargon, mais du vécu et des clés pour passer de l'inspiration à l'action. Que vous débutiez, soyez en transition ou déjà expérimenté, ce livre vous aidera à tracer une trajectoire qui vous ressemble vraiment.