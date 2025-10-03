Inscription
Berthe Weil

Paul Lorenz

ActuaLitté
"Je n'aime pas beaucoup parler de moi, mais enfin, puisque vous y tenez, sachez que sans rien connaître à la peinture, j'avais toujours désiré aider les jeunes artistes. C'était une vocation... J'entendais des voix, comme Jeanne d'Arc. Un jour, il y a 25 ans, dans la petite boutique de la rue Victor-Massé où je vendais des bibelots, des gravures, des lithos de de Groux, quelques dessins, Manach, un Espagnol qui hébergeait plusieurs de ses compatriotes, vint me proposer trois toiles de Picasso. Je les achetai pour cent francs et j'eus la chance de les revendre peu de temps après à M. Adolphe Brisson, le directeur des Annales. Ce succès m'encouragea..."

Par Paul Lorenz
Chez Faton

Auteur

Paul Lorenz

Editeur

Faton

Genre

Essais biographiques

Berthe Weil

Paul Lorenz

Paru le 17/10/2025

64 pages

Faton

11,00 €

ActuaLitté
9782878444155
