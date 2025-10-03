Berthe Weil

"Je n'aime pas beaucoup parler de moi, mais enfin, puisque vous y tenez, sachez que sans rien connaître à la peinture, j'avais toujours désiré aider les jeunes artistes. C'était une vocation... J'entendais des voix, comme Jeanne d'Arc. Un jour, il y a 25 ans, dans la petite boutique de la rue Victor-Massé où je vendais des bibelots, des gravures, des lithos de de Groux, quelques dessins, Manach, un Espagnol qui hébergeait plusieurs de ses compatriotes, vint me proposer trois toiles de Picasso. Je les achetai pour cent francs et j'eus la chance de les revendre peu de temps après à M. Adolphe Brisson, le directeur des Annales. Ce succès m'encouragea..."