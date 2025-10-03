Inscription
#Roman francophone

La douceur rouge des étoiles

Laurent Fassin, Roux benoît De

ActuaLitté
Lorsque Rilke, lisant Hélian, conçut que Georg Trakl avait "construit" le poème "sur ses silences" ou, mieux encore, entouré de clôtures "l'infinie non-parole" , il ouvrit de nouveaux espaces à la musique de la pensée. Pour Laurent Fassin, ces espaces abritent les absents, les disparus, et les fantômes privés d'une ultime demeure. La structure phonique, le rythme et le sens qui fondent le poème les inscrivent sur une carte du ciel, laquelle devra sa justesse et son étendue à la seule mémoire. Que cette mémoire se consume, se perde puis disparaisse, c'est la poésie qui s'effacera avec elle. Au souffle donc de révéler la douceur rouge des étoiles, dont parlait Georg Trakl dans son poème A un jeune mort, et de l'incarner.

Par Laurent Fassin, Roux benoît De
Chez L'Atelier Contemporain

Auteur

Laurent Fassin, Roux benoît De

Editeur

L'Atelier Contemporain

Genre

Poésie

La douceur rouge des étoiles

Laurent Fassin

Paru le 03/10/2025

152 pages

L'Atelier Contemporain

25,00 €

ActuaLitté
9782850351969
© Notice établie par ORB
