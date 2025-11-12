Riley, la femme lycanthrope, et ses compagnons partent à la recherche d'indices qui les conduiront jusqu'à l'Etoile de Glace et à l'Ile de Verre, une terre mystérieuse qui se rend invisible à volonté. Leur périple les mène en Irlande, sur l'ancien fief de la famille de Doyle, le guerrier à l'âme immortelle. Ce dernier aurait préféré ne jamais revenir là où sa vie a été brisée, mais il n'a d'autre choix que de faire face à son passé douloureux. Car la quête des six gardiens touche à sa fin, et ils doivent être unis s'ils veulent triompher du mal...