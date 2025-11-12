Inscription
#Essais

Revue philosophique N° 4, octobre-décembre 2025

Collectif, Jan Patocka

C'est à l'exploration des infléchissements apportés par la pensée de Pato ? ka dans le paysage de la phénoménologie et l'anthropologie philosophique que sont consacrés les articles suivants, précédés d'une présentation d'Ovidiu Stanciu et Dragos Duicu : - Chiara Pesaresi, Liberté et négativité chez Pato ? ka. Apports des Carnets philosophiques (1945-1950) - Dragos Duicu, Le lien entre le projet pato ? kien de phénoménologie asubjective et le troisième mouvement de l'existence humaine - Charles-André Mangeney, Du kantisme paradoxal de la phénoménologie asubjective de Jan Pato ? ka - Ovidiu Stanciu, Sortir de l'éléatisme. Jan Pato ? ka et les impasses de l'ontologie sartrienne - Ciro Adinolfi, Du sujet à la subjectivation. Perspectives sartriennes et pato ? kiennes.

Par Collectif, Jan Patocka
Chez Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Collectif, Jan Patocka

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Revue philosophie de la France

Paru le 19/11/2025

25,00 €

9782130877875
