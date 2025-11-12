Revue philosophique N° 4, octobre-décembre 2025

C'est à l'exploration des infléchissements apportés par la pensée de Pato ? ka dans le paysage de la phénoménologie et l'anthropologie philosophique que sont consacrés les articles suivants, précédés d'une présentation d'Ovidiu Stanciu et Dragos Duicu : - Chiara Pesaresi, Liberté et négativité chez Pato ? ka. Apports des Carnets philosophiques (1945-1950) - Dragos Duicu, Le lien entre le projet pato ? kien de phénoménologie asubjective et le troisième mouvement de l'existence humaine - Charles-André Mangeney, Du kantisme paradoxal de la phénoménologie asubjective de Jan Pato ? ka - Ovidiu Stanciu, Sortir de l'éléatisme. Jan Pato ? ka et les impasses de l'ontologie sartrienne - Ciro Adinolfi, Du sujet à la subjectivation. Perspectives sartriennes et pato ? kiennes.