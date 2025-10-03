Phénoménal

Coup de génie ou coup de folie ? A quelques secondes de la fin des arrêts de jeu, Louca propose à ses équipiers une formation en ligne totalement révolutionnaire, au désespoir de M. Kikov, leur entraîneur. Le but de Louca ? En marquer un dans les toutes dernières secondes du match et éviter ainsi des prolongations qui pourraient peser lourd lors de la finale de la Coupe du Griffon. Seul petit problème : Louca ne veut pas montrer le niveau de fou auquel il est arrivé grâce à son périple à l'étranger... Les Phoenix arriveront-ils en finale ? Et comment se comporteront-ils face aux redoutables Jaguars, une équipe réputée invincible ? Toutes ces questions font un peu oublier à Louca ses problèmes extra-sportifs, comme le fait qu'un redoutable tueur à gages compte toujours exécuter le contrat qui est sur sa tête...