Phénoménal

Bruno Dequier

Coup de génie ou coup de folie ? A quelques secondes de la fin des arrêts de jeu, Louca propose à ses équipiers une formation en ligne totalement révolutionnaire, au désespoir de M. Kikov, leur entraîneur. Le but de Louca ? En marquer un dans les toutes dernières secondes du match et éviter ainsi des prolongations qui pourraient peser lourd lors de la finale de la Coupe du Griffon. Seul petit problème : Louca ne veut pas montrer le niveau de fou auquel il est arrivé grâce à son périple à l'étranger... Les Phoenix arriveront-ils en finale ? Et comment se comporteront-ils face aux redoutables Jaguars, une équipe réputée invincible ? Toutes ces questions font un peu oublier à Louca ses problèmes extra-sportifs, comme le fait qu'un redoutable tueur à gages compte toujours exécuter le contrat qui est sur sa tête...

Par Bruno Dequier
Chez Editions Dupuis

Bruno Dequier

Editions Dupuis

Aventure

Phénoménal

Bruno Dequier

Paru le 03/10/2025

72 pages

Editions Dupuis

13,50 €

Scannez le code barre 9782808510332
9782808510332
© Notice établie par ORB
