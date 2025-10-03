Inscription
Les Enfants de la Résistance racontent

Aurélie Neyret, Marie Duvoisin, Dugomier

Mars 1944. Josette Torrent n'a que 13 ans lorsque son père est arrêté par la Gestapo de Perpignan. Elle doit agir vite pour protéger les camarades du réseau de Résistance dans lequel ils agissent ensemble... Septembre 1943. Armé d'un inoffensif cerf-volant, Jean-Jacques Auduc, 12 ans, s'approche du terrain d'aviation du Mans garni de sentinelles allemandes. Il doit confirmer la présence de bombardiers ennemis... Racontées par Vincent Dugomier, le scénariste des Enfants de la Résistance, ces deux histoires vraies d'enfants résistants nous invitent à aller plus loin dans la transmission de la mémoire. Les incroyables actions de ces enfants durant la seconde guerre mondiale sont remises en lumière grâce à la puissance émotionnelle du témoignage.

Par Aurélie Neyret, Marie Duvoisin, Dugomier
Chez Le Lombard

|

Auteur

Aurélie Neyret, Marie Duvoisin, Dugomier

Editeur

Le Lombard

Genre

Historique

Les Enfants de la Résistance racontent

Aurélie Neyret, Marie Duvoisin, Dugomier

Paru le 03/10/2025

56 pages

Le Lombard

13,45 €

9782808214810
