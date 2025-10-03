Corps solitaires Tome 13

Après la fête de mariage organisée par les Takigawa pour leurs amis, Michi et Makoto se retrouvent par hasard. Tout en portant en eux des sentiments complexes, ils se rendent dans le bar où, pour la première fois, ils s'étaient confiés à propos de l'absence de rapports sexuels dans leurs couples respectifs. Comme ils s'y étaient engagés, ils ont affronté leurs problèmes avec leurs partenaires, ce qui les a conduits à la décision de divorcer. Pour eux qui se considéraient comme des "compagnons d'armes" , comment leurs sentiments vont-ils évoluer ?