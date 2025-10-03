Inscription
#Manga

Corps solitaires Tome 13

Haru Haruno

ActuaLitté
Après la fête de mariage organisée par les Takigawa pour leurs amis, Michi et Makoto se retrouvent par hasard. Tout en portant en eux des sentiments complexes, ils se rendent dans le bar où, pour la première fois, ils s'étaient confiés à propos de l'absence de rapports sexuels dans leurs couples respectifs. Comme ils s'y étaient engagés, ils ont affronté leurs problèmes avec leurs partenaires, ce qui les a conduits à la décision de divorcer. Pour eux qui se considéraient comme des "compagnons d'armes" , comment leurs sentiments vont-ils évoluer ?

Auteur

Editeur

Genre

Josei/femme

Corps solitaires Tome 13

Paru le 03/10/2025

168 pages

8,10 €

9782505133650
