Le feu ne dit jamais « assezÂ »

"A Je tamise mes cendres pour semer l'incendie. Je jardine des étincelles, pas dans un souci de destruction mais un besoin de chaleur, de lumière, de clarté [... ]Je souhaite une irruption nécessaire, une intensité volcanique à nos vies. A " De la Charente limousine où il réside en passant par le Groenland et sa banlieue natale, Alex B. K. nous offre un manifeste poétique en forme de balade illuminée dans le pyrocène. "A L'effroi est partout, martelé. L'économie, un troupeau de chevaux fous mené par des jockeys sous cocaïne. La pauvreté galope, enfonçant ses sabots ferrés sur des corps blessés. Les côtes craquent, la mer monte. A " L'ère du feu est devant nous, et les textes proposés interrogent les choix que nous avons à faire face à la voracité des flammes mais aussi face à nos ambivalences. Car s'il est des brasiers que nous souhaiterions éteindre, il en est d'autres que nous nourrissons volontiers. Une seule certitudeA : le feu ne dira jamais "A assezA ". Ce sera à nous de le faire.