#Roman francophone

Le feu ne dit jamais « assezÂ »

Komierowski alex Brossard

ActuaLitté
"A Je tamise mes cendres pour semer l'incendie. Je jardine des étincelles, pas dans un souci de destruction mais un besoin de chaleur, de lumière, de clarté [... ]Je souhaite une irruption nécessaire, une intensité volcanique à nos vies. A " De la Charente limousine où il réside en passant par le Groenland et sa banlieue natale, Alex B. K. nous offre un manifeste poétique en forme de balade illuminée dans le pyrocène. "A L'effroi est partout, martelé. L'économie, un troupeau de chevaux fous mené par des jockeys sous cocaïne. La pauvreté galope, enfonçant ses sabots ferrés sur des corps blessés. Les côtes craquent, la mer monte. A " L'ère du feu est devant nous, et les textes proposés interrogent les choix que nous avons à faire face à la voracité des flammes mais aussi face à nos ambivalences. Car s'il est des brasiers que nous souhaiterions éteindre, il en est d'autres que nous nourrissons volontiers. Une seule certitudeA : le feu ne dira jamais "A assezA ". Ce sera à nous de le faire.

Par Komierowski alex Brossard
Chez Rue des Etaques

|

Auteur

Komierowski alex Brossard

Editeur

Rue des Etaques

Genre

Poésie

Le feu ne dit jamais « assezÂ »

Komierowski alex Brossard

Paru le 03/10/2025

236 pages

Rue des Etaques

17,00 €

9782490205196
