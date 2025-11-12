"Dormir dans une caverne. A 4000 mètres d'altitude. Avec un ermite qui prie. Est-ce que nous serons accueillis à bras ouverts dans sa lugubre demeure ? Ou devrons-nous poursuivre notre route pendant des heures ? On se croirait dans un conte pour enfants. J'adore ça, vive l'aventure ! Donc, plan A révisé : la caverne d'Ali Baba. Plan B : le village. Départ à 3 h 30 le lendemain matin. Allez hop, au dodo ! La nuit sera courte". Que ce soit sur les hautes montagnes du Népal, les volcans d'Amérique centrale ou les plus beaux sommets du Québec et de la Nouvelle-Angleterre, David Bombardier parcourt les sentiers au pas de course depuis une dizaine d'années. Il y vit des aventures de plus en plus folles sans jamais se prendre au sérieux, tentant chaque fois de repousser un peu plus ses propres limites physiques et mentales. Affectueusement surnommé monsieur Plan-de-Marde, David est réputé pour ses ultramarathons maison complètement cons. Etre le premier à traverser les Sentiers frontaliers en une seule journée ? C'est fait, mais on ne l'y reprendra plus jamais. Relever un colossal défi dans les White Mountains du New Hampshire en bâclant magistralement la préparation ? Fait aussi ! Entre ses récits captivants, teintés d'humour et d'humilité, et ses riches expériences de vie, l'auteur livre un puissant témoignage de dépassement de soi. Il nous fait voyager, dans ses souliers. Courir plus de 200 kilomètres en sentier sans vraiment dormir. Flatter un orignal en pleine nature. Abandonner une course au Guatemala uniquement parce que le plaisir n'y est plus. C'est ça, Jouer dans le bois.