Eirth, apprenti du roi démon - Tome 04

La forêt a bien failli avoir la peau de l'apprenti du Roi-démon ! Heureusement, il fait la connaissance d'Aka, un ogre pacifiste qui lui offre le gîte et le couvert. Quand ce dernier se retrouve en danger, menacé par un groupe de dangereux guerriers ninjas, Eirth n'hésite pas à foncer tête baissée ! Il va alors devoir faire face à la talentueuse Shinobu Stork, qui semble entretenir à son égard des sentiments plutôt... contradictoires.