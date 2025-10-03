Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

Eirth, apprenti du roi démon - Tome 04

Anikkii Burazzaa, Ryûtetsu, Eto Yona

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La forêt a bien failli avoir la peau de l'apprenti du Roi-démon ! Heureusement, il fait la connaissance d'Aka, un ogre pacifiste qui lui offre le gîte et le couvert. Quand ce dernier se retrouve en danger, menacé par un groupe de dangereux guerriers ninjas, Eirth n'hésite pas à foncer tête baissée ! Il va alors devoir faire face à la talentueuse Shinobu Stork, qui semble entretenir à son égard des sentiments plutôt... contradictoires.

Par Anikkii Burazzaa, Ryûtetsu, Eto Yona
Chez Mahô éditions

|

Auteur

Anikkii Burazzaa, Ryûtetsu, Eto Yona

Editeur

Mahô éditions

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Eirth, apprenti du roi démon - Tome 04 par Anikkii Burazzaa, Ryûtetsu, Eto Yona

Commenter ce livre

 

Eirth, apprenti du roi démon - Tome 04

Anikkii Burazzaa, Ryûtetsu, Eto Yona

Paru le 03/10/2025

170 pages

Mahô éditions

8,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487369443
9782487369443
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.