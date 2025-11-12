La plus belle démocratie du monde ?

"Complotiste ! " , "Extrême droite ! " , "Antivax" , "Sulfureuse" , "Controversée" , "Egérie genevoise des coronasceptiques ! " , "Ancienne enseignante de mathématiques licenciée en 2022" , "On l'espérait en voie de fossilisation" , "Mais non. Chloé Frammery frétille encore" , c'est ce que vous pourrez lire si vous tapez mon nom sur internet. Depuis cette fameuse vidéo du 13 avril 2020 devant l'alliance vaccinale Gavi, à Genève, au tout début de la pandémie de Covid-19, mon nom dérange. A ce moment de ! 'Histoire, les yeux étaient rivés sur les chiffres terrifiants égrainés tous les soirs à la télévision. Il s'agissait de ne pas détourner le public du narratif des médias. Et surtout il fallait faire en sorte qu'un maximum de quidams acceptent sans rechigner les nouvelles mesures liberticides du jour décidées par le Conseil fédéral. Ce livre est une première mise sur papier de mon parcours semé d'embûches, entre rires et larmes, depuis mes débuts militants jusqu'à mon licenciement. Il se lit comme un roman et dissémine ici et là quelques clés qui permettent de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. De Dieudonné aux Gilets jaunes, des mobilisations de la fonction publique aux manifs de la liberté, des dénonciations de l'escroquerie monétaire aux procès en diffamation, j'avance. Et je garde mon objectif toujours en ligne de mire : contribuer, à ma mesure, à ce que chacun puisse faire le choix de la vie qu'il veut vivre. Entre récit autobiographique et essai philosophique, ce premier ouvrage a pour ambition de donner de la force et du courage à ceux qui le liront. Avec tout mon amour et mon espoir.