Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Le codex alimentarius dévoilé - Le système mondial de standardisation de notre nourriture

Luc Vervliet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une plongée dans le Codex Alimentarius, ce système mondial de régulation alimentaire méconnu du grand public, mais aux implications considérables. A travers une analyse critique mêlant histoire de l'agriculture, science, géopolitique et enjeux de santé publique, l'auteur dévoile comment les normes imposées sous l'égide de la FAO et de l'OMS influencent non seulement notre alimentation, mais aussi notre liberté de choix, la biodiversité agricole et la souveraineté des nations. En exposant les liens entre l'agro-industrie, les institutions internationales et les dérives technologiques (pesticides, OGM, malnutrition organisée), il alerte sur une transformation profonde et inquiétante de notre rapport à la terre et à la santé. Finalement, se nourrit-on vraiment ?

Par Luc Vervliet
Chez Marco Pietteur

|

Auteur

Luc Vervliet

Editeur

Marco Pietteur

Genre

Garder la forme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le codex alimentarius dévoilé - Le système mondial de standardisation de notre nourriture par Luc Vervliet

Commenter ce livre

 

Le codex alimentarius dévoilé - Le système mondial de standardisation de notre nourriture

Luc Vervliet

Paru le 12/01/2026

192 pages

Marco Pietteur

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782874342585
9782874342585
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.