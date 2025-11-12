Le codex alimentarius dévoilé - Le système mondial de standardisation de notre nourriture

Une plongée dans le Codex Alimentarius, ce système mondial de régulation alimentaire méconnu du grand public, mais aux implications considérables. A travers une analyse critique mêlant histoire de l'agriculture, science, géopolitique et enjeux de santé publique, l'auteur dévoile comment les normes imposées sous l'égide de la FAO et de l'OMS influencent non seulement notre alimentation, mais aussi notre liberté de choix, la biodiversité agricole et la souveraineté des nations. En exposant les liens entre l'agro-industrie, les institutions internationales et les dérives technologiques (pesticides, OGM, malnutrition organisée), il alerte sur une transformation profonde et inquiétante de notre rapport à la terre et à la santé. Finalement, se nourrit-on vraiment ?