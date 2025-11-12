Les cartes révèlent votre avenir

Et si un simple jeu de 32 cartes pouvait éclairer votre chemin ? Depuis des générations, la cartomancie captive par sa capacité à révéler l'invisible, à lever le voile sur les événements à venir et à mieux comprendre le présent. Grâce à cet ouvrage clair, complet et accessible, Caroline Leroy vous ouvre les portes de cet art divinatoire fascinant. Dans ce guide essentiel, vous apprendrez à interpréter chacune des 32 cartes du jeu traditionnel une à une, avec précision et sens. Vous découvrirez toutes les associations possibles entre les cartes, un savoir indispensable pour affiner vos lectures et enrichir vos tirages. Mais ce n'est pas tout : l'auteure partage également les principales méthodes de tirage, détaillées et illustrées, adaptées à tous les niveaux. Que vous souhaitiez répondre à une question précise ou explorer une situation dans sa globalité, vous saurez exactement comment procéder. Ce livre vous permettra de : comprendre la signification de chaque carte, selon sa position et son contexte ; maîtriser les combinaisons entre les cartes (jusqu'à 992 associations possibles) ; choisir et utiliser la méthode de tirage qui correspond à votre besoin, développer votre intuition et poser les bonnes questions.