La Bible du foot

Jérémy Stan

Un beau livre pour tout connaître sur le football, actualisé jusqu'au début de l'année 2025 ! Une grande compilation pour en apprendre plus sur l'histoire du foot et (re)découvrir le sport préféré des français Un livre complet sur des thématiques variées : les origines du sport, les grands championnats, le foot en Amérique du Sud, l'histoire de la Coupe du Monde, les clubs et stades mythiques, les joueurs de légende et les stars de nos jours, le football féminin... Un ouvrage richement illustré de belles photographies En bonus, à la fin du livre, les palmarès et gagnants des différents championnats depuis 1930 Contenu rédigé par Jérémy Stan, spécialiste du sport Un beau livre avec du doré sur la couverture

Auteur

Jérémy Stan

Editeur

Editions 365

Genre

Football

Paru le 03/10/2025

368 pages

21,95 €

9782383825999
