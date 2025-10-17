Une histoire de rien du tout

Ce nouvel album de Marie Dorléans, très graphique, alterne le plein et le vide. On y découvre un monde qui ressemble au nôtre, dans lequel l'homme aime particulièrement l'accumulation : des appareils ménagers, aux avions en passant par les tobbogans, il ne reste plus beaucoup de place pour respirer. Heureusement, un savant un peu excentrique va avoir la bonne idée d'imaginer une machine à fabriquer du rien. Un lent changement se met alors en place dans la ville, pour le plus grand plaisir des petits et des grands qui se plaisent à observer, à jouer et à rire. Ce livre est un appel joyeux à un peu plus de calme dans nos vies si remplies.