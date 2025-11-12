Les histoires du tarot

Savez-vous pourquoi le Mat ne porte pas de numéro ? Sait-on d'où proviennent les figures du tarot, ce qu'elles signifient et comment elles ont évolué au fil du temps ? Dans ce nouvel ouvrage, Isabelle Nadolny nous invite à explorer l'histoire de chaque arcane majeur du tarot, avec la même exigence que dans Histoire du tarot paru également chez Trajectoire. A grand renfort de textes anciens, d'oeuvres d'art, de gravures anciennes et de jeux historiques, l'auteure dévoile les secrets des arcanes en suivant sa grille de lecture bien connue des lecteurs : cela est avéré, cela est probable, cela est incertain. A travers les symboles et les allégories des images du tarot, Isabelle Nadolny transmet le riche savoir de nombreux historiens et chercheurs, en lien avec le folklore, les traditions, l'histoire de l'art ou les textes philosophiques et religieux oubliés, remis en lumière et rendu accessibles. Mieux encore, la conteuse d'arcanes Isabelle Nadolny se met en scène grâce à des QR codes répartis tout au long de l'ouvrage. Ce voyage à travers les âges, tout autant qu'une immersion profonde dans notre culture commune, émerveillera le lecteur.