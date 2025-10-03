Dog & Scum Tome 2

Depuis toujours, face à quelque chose que je ne veux pas voir, je détourne les yeux, je fuis et je fais tout pour oublier. Haruma Sakuraba est hanté par son complexe d'infériorité vis-à-vis de Shûji, son ami d'enfance. Mais en l'absence de ce dernier, Haruma a pris une place particulière auprès de sa femme, Reika... A qui il a avoué, presque inconsciemment, les sentiments qu'il éprouve en secret depuis des années. Commence alors pour eux une étrange vie commune... Non-dits, déni et vérités cachées sont sur le point de tout faire voler en éclats.