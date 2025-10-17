Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La Belgique

Paul Verlaine

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Dès les premières fois que j'allais en Belgique et j'y allais tous les ans à l'époque des vacances, avec mes parents, voir une tante paternelle, ce qui me frappait, c'était, d'abord, le très beau paysage, en haut du village de La Chapelle-Frontière, consistant surtout en d'admirables prairies naturelles dans de littéraux bois de chênes et de hêtres, aussi des étangs d'eau clapotant, sombres d'être clairs, mais si profonds... " Au-delà de ces permiers séjours, les expériences du poète en Belgique seront finalement bien complexes et souvent douloureuses, avec même une saison en prison à Mons.

Par Paul Verlaine
Chez Casimiro

|

Auteur

Paul Verlaine

Editeur

Casimiro

Genre

Récits de voyage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Belgique par Paul Verlaine

Commenter ce livre

 

La Belgique

Paul Verlaine

Paru le 17/10/2025

104 pages

Casimiro

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788419524621
9788419524621
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.