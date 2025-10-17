La Belgique

"Dès les premières fois que j'allais en Belgique et j'y allais tous les ans à l'époque des vacances, avec mes parents, voir une tante paternelle, ce qui me frappait, c'était, d'abord, le très beau paysage, en haut du village de La Chapelle-Frontière, consistant surtout en d'admirables prairies naturelles dans de littéraux bois de chênes et de hêtres, aussi des étangs d'eau clapotant, sombres d'être clairs, mais si profonds... " Au-delà de ces permiers séjours, les expériences du poète en Belgique seront finalement bien complexes et souvent douloureuses, avec même une saison en prison à Mons.