#Roman francophone

Que faire?

Nikolaï Tchernychevski

ActuaLitté
Roman politique et utopie sociale, Que faire ? est un marqueur dans l'histoire du socialisme et des mouvements révolutionnaires en Russie. A travers des personnages qui refusent les normes établies et prônent un changement sociétal profond, l'auteur y expose son idéal de vie et sa vision du socialisme. Lénine déclara que ce livre avait véritablement contribueé à faire de lui un révolutionnaire et lui emprunta son titre pour son fameux traité politique de 1902. Nikolaï Tchernychevski (1828-1889) est un philosophe, critique et écrivain russe, porté aux nues par l'intel- ligentsia progressiste et révolutionnaire.

Par Nikolaï Tchernychevski, Dimitri Seseman (traducteur), Jil Silberstein (traducteur), Vassili Rozanov (préface), Alain Besançon (préface)
Chez Editions des Syrtes

|

Auteur

Nikolaï Tchernychevski, Dimitri Seseman, Nicolaï Tchernychevski, Dimitri Seseman, Jil Silberstein, Vassili Rozanov, Alain Besançon

Editeur

Editions des Syrtes

Genre

Littérature russe

Que faire?

Nikolaï Tchernychevski, Nicolaï Tchernychevski, Vassili Rozanov, Alain Besançon trad. Dimitri Seseman, Dimitri Seseman

Paru le 17/10/2025

648 pages

Editions des Syrtes

14,00 €

