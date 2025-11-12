Inscription
#Polar

Ici et maintenant

Jim Thompson, Michèle Valencia, Stephen King

ActuaLitté
Dans ce premier roman très autobiographique, Jim Thompson dresse le portrait poignant d'un ouvrier-écrivain aux prises avec l'usine, la pauvreté, le bruit et l'usure du quotidien. Il rêve d'écriture, mais se heurte aux injustices sociales et à la cruauté du réel. Une narration vive, un regard sans fard sur l'Amérique des années 1940, et une émotion brute qui parle encore aujourd'hui. Un texte noir et vibrant, salué par Stephen King dans sa préface, à (re)découvrir dans l'opération Thompson avec une nouvelle couverture signée Miles Hyman.

Par Jim Thompson, Michèle Valencia, Stephen King
Chez Rivages

|

Auteur

Jim Thompson, Michèle Valencia, Stephen King

Editeur

Rivages

Genre

Romans noirs

Retrouver tous les articles sur Ici et maintenant par Jim Thompson, Michèle Valencia, Stephen King

Commenter ce livre

 

Ici et maintenant

Jim Thompson trad. Michèle Valencia

Paru le 12/11/2025

320 pages

Rivages

9,50 €

ActuaLitté
9782743668495
© Notice établie par ORB
plus d'informations

