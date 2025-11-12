Ici et maintenant

Dans ce premier roman très autobiographique, Jim Thompson dresse le portrait poignant d'un ouvrier-écrivain aux prises avec l'usine, la pauvreté, le bruit et l'usure du quotidien. Il rêve d'écriture, mais se heurte aux injustices sociales et à la cruauté du réel. Une narration vive, un regard sans fard sur l'Amérique des années 1940, et une émotion brute qui parle encore aujourd'hui. Un texte noir et vibrant, salué par Stephen King dans sa préface, à (re)découvrir dans l'opération Thompson avec une nouvelle couverture signée Miles Hyman.