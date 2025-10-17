Inscription
Du sol et du travail

Paola Viganò, Tommaso Pietropolli

ActuaLitté
Ce livre aborde les défis de la transition sociale et écologique en explorant comment l'espace et ses formes influencent la façon dont nous habitons les territoires urbains. La transition, avec ses implications biopolitiques, sert de point de départ pour repenser la coexistence entre humains et non-humains, centres et périphéries. L'ouvrage propose un nouveau projet territorial et urbain : un laboratoire d'expérimentations et de prototypes éco-socio-spatiaux. Au coeur de cette réflexion, deux notions clés : le sol et le travail. Ces concepts permettent d'analyser les inégalités écologiques, économiques et sociales, tout en offrant une vision plus large et transfrontalière du territoire, au-delà des approches locales et fragmentées. En s'appuyant sur des projets récents dans le Grand Genève, les auteur-e-s utilisent des outils de conception pour mieux comprendre les transformations du territoire. Ils questionnent les modèles biopolitiques actuels, critiquant l'abandon de l'idéal d'un droit universel à une vie meilleure. A travers trois laboratoires expérimentaux, ils invitent à voir chaque projet comme une opportunité d'imaginer de nouvelles formes de coopération et de redistribution, tout en explorant les changements profonds à l'oeuvre.

Par Paola Viganò, Tommaso Pietropolli
Chez Métis Presses

Auteur

Paola Viganò, Tommaso Pietropolli

Editeur

Métis Presses

Genre

Urbanisme

Du sol et du travail

Paola Viganò, Tommaso Pietropolli

Paru le 17/10/2025

320 pages

Métis Presses

34,00 €

9782940711680
