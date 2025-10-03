Inscription
Chroniques du Barber Shop

Valérie Bada, Inua Ellams

De Londres à Accra, de Johannesburg à Kampala, le Barber Shop est un haut lieu de la socialisation intergénérationnelle pour les afrodescendants, un lieu où les langues se délient. Dans cette pièce qui traverse les continents, en une journée et en six villes, Inua Ellams interroge les masculinités noires contemporaines en recréant le rythme des conversations chez le barbier alors que le match Chelsea / Barcelone va commencer. L'exil, l'éducation ou la politique sont les sujets de discussion à bâtons rompus, où les différences s'expriment en passant d'un pays et d'une langue à une autre. Le Barber Shop rassemble pères, fils, oncles, amis d'enfance ou inconnus le temps d'une coupe de cheveux, un lieu d'accueil pour s'ouvrir sur des inquiétudes personnelles ou l'actualité mondiale, un lieu pour faire revivre les souvenirs d'un pays quitté depuis longtemps, un lieu pour être ensemble.

Par Valérie Bada, Inua Ellams
Chez L'Arche Editions

|

Auteur

Valérie Bada, Inua Ellams

Editeur

L'Arche Editions

Genre

Théâtre

Chroniques du Barber Shop

Inua Ellams trad. Valérie Bada

Paru le 03/10/2025

112 pages

L'Arche Editions

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782381980904
