#Essais

Murmures des Etoiles

Tamara Rios

Les étoiles qui parsèment le ciel de la nuit l'éclairent comme les messages de ce livre peuvent illuminer notre coeur. Murmures des étoiles est bien plus qu'un recueil de messages : c'est un compagnon de route pour cheminer en conscience grâce au chuchotement des étoiles à l'âme. A travers 212 messages inspirés par le ciel étoilé, ce livre-oracle vous invite à explorer le voyage intérieur de votre âme. Chaque page, ouverte au hasard, vous offre des réponses, met en lumière un aspect de votre vie ou vous apporte un peu de baume au coeur. Laissez-vous guider par ces messages subtils, puissants et garants d'un retour à l'essentiel. Lisez, ressentez et observez ce qui vient, sans réfléchir. Murmures des étoiles vous offre une source de réconfort et de sagesse, éclairant votre chemin dans une profonde introspection et une véritable reconnexion avec vous-même.

Par Tamara Rios
Chez Hélios Editions

Auteur

Tamara Rios

Editeur

Hélios Editions

Genre

Arts divinatoires

Murmures des Etoiles

Tamara Rios

Paru le 12/11/2025

224 pages

Hélios Editions

15,90 €

9782376880479
