Couleurs

David Rault

Une question qui semble simple mais qui devient très complexe lorsque nous devons y répondre. David Rault illustre et propose des réponses, scientifiques, historiques, dans l'art ou le cinéma. Au-delà de sa réalité physique, chaque couleur appelle des réponses émotionnelles, innées ou acquises. Quelques exemples : Yayoi Kusama utilise la couleur pour lutter contre les hallucinations et ses troubles mentaux. Avant le XVIIe siècle, le rose était associé à la masculinité, à l'autorité et même à la guerre.

Par David Rault
Chez Les éditions Lapin

David Rault

Les éditions Lapin

Divers

Couleurs

Paru le 17/10/2025

96 pages

Les éditions Lapin

17,00 €

9782377541973
