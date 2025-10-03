Une question qui semble simple mais qui devient très complexe lorsque nous devons y répondre. David Rault illustre et propose des réponses, scientifiques, historiques, dans l'art ou le cinéma. Au-delà de sa réalité physique, chaque couleur appelle des réponses émotionnelles, innées ou acquises. Quelques exemples : Yayoi Kusama utilise la couleur pour lutter contre les hallucinations et ses troubles mentaux. Avant le XVIIe siècle, le rose était associé à la masculinité, à l'autorité et même à la guerre.