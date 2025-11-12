Les mystères de la Guadalupe - La réponse des experts - Parasciences Hors-série

Un textile incorruptible... une image constellée de symboles... un mystère vieux de cinq siècles. En 1531, près de Mexico, une apparition mariale changea radicalement le cours de l'histoire du continent. Au sommet de la colline de Tepeyac, la Vierge apparut à un modeste indigène du nom de Juan Diego. Le "phénomène" laissa une trace indélébile : une image énigmatique déposée sur un tissu de cactus, la Tilma, qui est encore aujourd'hui préservée et admirée. Ce numéro spécial synthétise et approfondit tous les éléments de ce phénomène singulier : le contexte historique, la narration des visions, les études scientifiques actuellement encore en cours, les interprétations symboliques et spirituelles, sans oublier l'impact persistant de la Guadalupe sur la foi et l'identité mexicaines. Ce hors-série de la revue Parasciences constitue n dossier exhaustif, minutieux et accessible, destiné à tous ceux qui souhaitent saisir l'ampleur de ce mystère qui transcende le temps.