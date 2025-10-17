Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Le maître des rochers

Adolphe Julien Fouéré

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Adolphe Julien Fouéré (1839-1910), plus connu sous le nom d'Abbé Fouré, a commencé à sculpter des rochers en bord de mer à la fin du XIXe siècle à Rothéneuf en Bretagne, près de Saint-Malo. Contemporain du célèbre Facteur Cheval, il est une des grandes figures anciennes de l'Art brut. Des centaines de cartes postales ont circulé montrant son travail. L'environnement naturel qu'il a sculpté est tout aussi impressionnant. On peut toujours voir aujourd'hui ses Rochers Sculptés, très abîmés par le vent, la mer et les pas des visiteurs. Ce livre montre ce à quoi il ressemblait autrefois, avec des photos anciennes de ce lieu mystérieux, en noir et blanc ou colorisées à l'époque, ainsi qu'un aperçu des sculptures sur bois de Fouéré, qui étaient jadis montrées dans son Ermitage.

Par Adolphe Julien Fouéré
Chez Ion Editions

|

Auteur

Adolphe Julien Fouéré

Editeur

Ion Editions

Genre

Monographies

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le maître des rochers par Adolphe Julien Fouéré

Commenter ce livre

 

Le maître des rochers

Adolphe Julien Fouéré

Paru le 17/10/2025

40 pages

Ion Editions

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782919347506
9782919347506
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.