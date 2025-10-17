Le maître des rochers

Adolphe Julien Fouéré (1839-1910), plus connu sous le nom d'Abbé Fouré, a commencé à sculpter des rochers en bord de mer à la fin du XIXe siècle à Rothéneuf en Bretagne, près de Saint-Malo. Contemporain du célèbre Facteur Cheval, il est une des grandes figures anciennes de l'Art brut. Des centaines de cartes postales ont circulé montrant son travail. L'environnement naturel qu'il a sculpté est tout aussi impressionnant. On peut toujours voir aujourd'hui ses Rochers Sculptés, très abîmés par le vent, la mer et les pas des visiteurs. Ce livre montre ce à quoi il ressemblait autrefois, avec des photos anciennes de ce lieu mystérieux, en noir et blanc ou colorisées à l'époque, ainsi qu'un aperçu des sculptures sur bois de Fouéré, qui étaient jadis montrées dans son Ermitage.