Une leçon de synchronicité

Et si les synchronicités n'étaient pas de simples hasards, mais les signes d'une trame plus vaste reliant conscience, temps et destin ? Pour son 137e numéro, Parasciences poursuit sa mission d'exploration des frontières de la réalité avec un dossier passionnant sur ces coïncidences porteuses de sens, éclairé par Dean Radin et l'hypothèse de Dunne sur la prémonition. Ce numéro exceptionnel donne aussi la parole à des figures engagées. comme le Dr Luc Bodin, dont l'expérience de TransCommunication Hypnotique bouleverse la conception traditionnelle de la conscience. Loin des sentiers battus, l'interview de Patrick Juret interroge l'accompagnement spirituel, la médiumnité et les phénomènes de libération énergétique. Au fil des pages, vous découvrirez également l'histoire troublante de la Dame Brune de Raynham Hall, la quête artistique et mystique d'Akiane Kramarik, les hypothèses reliant OVNIs et conscience, sans oublier un reportage inédit sur la Tunique d'Argenteuil. Avec un format repensé Parasciences se réinvente pour mieux répondre aux attentes d'un lectorat en quête de sens, de rigueur et d'ouverture.