Lego Ninjago Dragons Rising

Simon Hugo

Le monde de Ninjago, la terre du Spinjitzu et ses temples ninja majestueux est ponctué de lieux mythiques qui ont donné les plus belles constructions LEGO. Explore les royaumes mystérieux de la création, du royaume aride des Oni et des Dragons jusqu'au dangereux Monde Souterrain. Visite des restaurants populaires, traverse les grands fleuves et les déserts, découvre des dojos et des palais. Ce guide donne aussi des avis et des conseils pour ce voyage. On ne sait jamais quels personnages ou dragons on peut croiser en chemin ! Inclus une figurine LEGO® NINJAGO® de Kaï pour t'accompagner dans ton aventure !

Par Simon Hugo
Chez Qilinn

Auteur

Simon Hugo

Editeur

Qilinn

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Lego Ninjago Dragons Rising

Simon Hugo

Paru le 03/10/2025

96 pages

Qilinn

22,95 €

9782374932002
