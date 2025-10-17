Dans Pichón - ce mot qui, dans son pays est plus négatif que le mot en N aux Etats-Unis, ce nom que lui donnaient ses concitoyens -, Carlos Moore se révèle un humain meilleur que le monde qui l'a rejeté, et plus fort que le monde qui voulait le voir mort, de toutes les manières possibles. Moore a écrit un livre étonnant sur la révolution, la résistance, la passion et la compassion. C'est un récit irrésistiblement humain. - Maya Angelou