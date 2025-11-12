Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Anglais Mon livre de 2de A2-B1+

Sophie Sebah

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Conforme au nouveau programme 2025, cet ouvrage a été conçu pour accompagner les élèves de Seconde pendant toute l'année, tout en les préparant aux exigences du cycle terminal. Progressif et complet, il met à disposition tout ce qu'il faut pour comprendre, mémoriser et s'exprimer en anglais, en suivant les 6 axes culturels et les 24 objets d'études du nouveau programme. Les points forts : - Chaque axe culturel est analysé à travers 4 objets d'études autour d'une démarche en 4 étapes pour : retenir l'essentiel, progresser en anglais et développer ses compétences linguistiques. - Chaque leçon propose : une analyse visuelle et synthétique des objets d'étude, des lexiques thématiques, des perspectives culturelles et historiques, des outils grammaticaux et des exercices d'auto-évaluation, pour une appropriation progressive et durable des notions. Les plus : - Une rubrique révision à la fin de chaque axe culturel. - Des fiches de grammaire pratiques et ciblées avec des QCM corrigés. - Des fiches méthode pour réussir à l'oral comme à l'écrit.

Par Sophie Sebah
Chez Ellipses

|

Auteur

Sophie Sebah

Editeur

Ellipses

Genre

Anglais

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Anglais Mon livre de 2de A2-B1+ par Sophie Sebah

Commenter ce livre

 

Anglais Mon livre de 2de A2-B1+

Sophie Sebah

Paru le 12/11/2025

288 pages

Ellipses

16,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340111011
9782340111011
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.