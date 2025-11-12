Anglais Mon livre de 2de A2-B1+

Conforme au nouveau programme 2025, cet ouvrage a été conçu pour accompagner les élèves de Seconde pendant toute l'année, tout en les préparant aux exigences du cycle terminal. Progressif et complet, il met à disposition tout ce qu'il faut pour comprendre, mémoriser et s'exprimer en anglais, en suivant les 6 axes culturels et les 24 objets d'études du nouveau programme. Les points forts : - Chaque axe culturel est analysé à travers 4 objets d'études autour d'une démarche en 4 étapes pour : retenir l'essentiel, progresser en anglais et développer ses compétences linguistiques. - Chaque leçon propose : une analyse visuelle et synthétique des objets d'étude, des lexiques thématiques, des perspectives culturelles et historiques, des outils grammaticaux et des exercices d'auto-évaluation, pour une appropriation progressive et durable des notions. Les plus : - Une rubrique révision à la fin de chaque axe culturel. - Des fiches de grammaire pratiques et ciblées avec des QCM corrigés. - Des fiches méthode pour réussir à l'oral comme à l'écrit.