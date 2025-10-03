Inscription
#Album jeunesse

Le Secret des gnomes

Wil Huygen, Rien Poortvliet

ActuaLitté
Depuis la nuit des temps, les gnomes vivent en harmonie avec les plantes, les animaux et toutes les créatures. ils ont choisi deux humains, Wil Huygen et Rien Poortvliet, pour leur dévoiler ce savoir secret millénaire, afin qu'à leur tour ces derniers le partagent dans ce livre, pour la toute première fois. Une des plus belles fables humanistes de la littérature jeunesse, manifeste d'écologie poétique. Cette oeuvre, militante il y quarante ans, est toujours cruellement actuelle. A mettre entre toutes les (petites) mains.

Par Wil Huygen, Rien Poortvliet
Chez Qilinn

Auteur

Wil Huygen, Rien Poortvliet

Editeur

Qilinn

Genre

Mondes merveilleux

Le Secret des gnomes

Wil Huygen, Rien Poortvliet

Paru le 03/10/2025

192 pages

Qilinn

34,95 €

9782374931838
