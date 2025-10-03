Le Secret des gnomes

Depuis la nuit des temps, les gnomes vivent en harmonie avec les plantes, les animaux et toutes les créatures. ils ont choisi deux humains, Wil Huygen et Rien Poortvliet, pour leur dévoiler ce savoir secret millénaire, afin qu'à leur tour ces derniers le partagent dans ce livre, pour la toute première fois. Une des plus belles fables humanistes de la littérature jeunesse, manifeste d'écologie poétique. Cette oeuvre, militante il y quarante ans, est toujours cruellement actuelle. A mettre entre toutes les (petites) mains.