Cap sur le TOEIC

Vous souhaitez passer le test TOEIC et maximiser votre score ? Ce manuel est votre compagnon indispensable pour atteindre cet objectif. Une présentation ultra détaillée de l'épreuve et sa préparation pour connaître au mieux les attentes - Des rappels de notions de grammaire vocabulaire et d'exercices pour faire le tour des notions essentielles - Les listes essentielles des verbes irréguliers, des 80 phrasal verbs les plus communs et des verbes toujours suivis d'un gérondif. - Deux tests completsaveccorrection et explications en français pour faciliter grandement la compréhension des erreurs, l'assimilation des concepts et l'acquisition des bonnes pratiques. Préparez-vous à démystifier le TOEIC et à révéler tout votre potentiel. Votre succès est à portée de main !