#Essais

Cap sur le TOEIC

Laetitia Plaissy, Ugo Batini, Guillaume Tonning

ActuaLitté
Vous souhaitez passer le test TOEIC et maximiser votre score ? Ce manuel est votre compagnon indispensable pour atteindre cet objectif. Une présentation ultra détaillée de l'épreuve et sa préparation pour connaître au mieux les attentes - Des rappels de notions de grammaire vocabulaire et d'exercices pour faire le tour des notions essentielles - Les listes essentielles des verbes irréguliers, des 80 phrasal verbs les plus communs et des verbes toujours suivis d'un gérondif. - Deux tests completsaveccorrection et explications en français pour faciliter grandement la compréhension des erreurs, l'assimilation des concepts et l'acquisition des bonnes pratiques. Préparez-vous à démystifier le TOEIC et à révéler tout votre potentiel. Votre succès est à portée de main !

Par Laetitia Plaissy, Ugo Batini, Guillaume Tonning
Chez Ellipses

|

Auteur

Laetitia Plaissy, Ugo Batini, Guillaume Tonning

Editeur

Ellipses

Genre

TOEFL, TOEIC, IELTS, BULATS

Retrouver tous les articles sur Cap sur le TOEIC par Laetitia Plaissy, Ugo Batini, Guillaume Tonning

Commenter ce livre

 

Cap sur le TOEIC

Laetitia Plaissy

Paru le 25/11/2025

348 pages

Ellipses

24,00 €

ActuaLitté
9782340110960
© Notice établie par ORB
plus d'informations

